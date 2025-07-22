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Трамп ответил, может ли он встретиться с Путиным в Китае.

Трамп подтвердил, что Си Цзиньпин пригласил его в Китай.

22 июля 2025, 20:45
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Китай. По его словам, приглашение в Пекин он уже получил от главы Китая Си Цзиньпина. Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

Трамп ответил, может ли он встретиться с Путиным в Китае.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Когда Трампа спросили, планирует ли он встречу в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США допустил такую возможность, но прямо этого не подтвердил.

"У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, вероятнее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры направили приглашение, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", — заявил Трамп перед журналистами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай должен прекратить "субсидировать войну" в Украине, оказывая поддержку российскому режиму и его военным усилиям. В противном случае, Пекин может столкнуться с санкциями со стороны президента США Дональда Трампа в виде вторичных тарифов.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер, сообщает Bloomberg. Витакер напомнил, что Белый дом намерен ввести вторичные тарифы по всем странам, которые покупают российские энергоресурсы, если Москва в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение. Посол также отметил, что Китай ведет "опосредованную войну через Россию". Кроме того, некоторые заявления китайского правительства, по словам Витакера, свидетельствуют о желании Пекина вовлечь США и их союзников в войну в Украине.

"Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических вызовах. Я считаю, что Китай просчитался. Я думаю, что их нужно упрекнуть в том, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях".



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