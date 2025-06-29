Трамп ответил на "лучший вопрос", который ему когда-либо задавали

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главного экономиста инвестиционного гиганта Apollo Global Management Торстена Слока, который признал, что мог ошибиться. По словам Слока, Трамп своими тарифами "возможно, перехитрил всех".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время недавней пресс-конференции в Белом доме журналист спросил Трампа, как он отреагирует на то, что ведущий мировой экономист Торстен Слок сделал шаг назад и заявил, что президент США "возможно, перехитрил всех своим тарифным планом".

"Мне нравится этот вопрос. Это самый любимый. Это самый лучший вопрос, который мне когда-либо задавали, потому что я годами испытывал издевательства из-за этого", — ответил Трамп.

Затем репортер спросил президента об его обращении к критикам, считавшим, что его тарифы могут привести к рецессии.

"Я думаю, им следует вернуться в бизнес-школу. Это так очевидно. Я имею в виду, что мы получаем миллиарды и миллиарды долларов от Китая и многих других стран", — ответил Трамп.

21 июня в своем блоге для Apollo Academy Слок объяснил изменение своей первоначальной позиции, когда он критиковал Трампа за введение пошлин для большинства стран мира, считая, что это станет экономической катастрофой для США.

Однако ситуация с тарифной политикой США претерпела значительные изменения. В начале 2025 года средняя ставка тарифа составляла всего 2,5%, однако к апрелю она выросла до 27%, что является самым высоким показателем за более чем столетие. Кроме того, близится завершение 90-дневной паузы во "взаимных тарифах", которая истекает в начале июля.

Администрация Трампа уже несколько недель заявляет о близости к соглашениям с рядом торговых партнеров, названия которых не разглашаются. По мнению Слока, продление этой паузы еще на год позволило бы другим странам и американскому бизнесу адаптироваться к "новому миру с постоянно более высокими тарифами". Такой шаг снизил бы неопределенность, которая сейчас дестабилизирует рынки.

По словам экономиста, даже умеренные тарифы могут оказаться выгодными для США. Торговые партнеры будут удовлетворены "лишь" 10% пошлинами, а США получат значительное увеличение налоговых поступлений.

"Это выглядело бы как победа для мира, но в то же время принесло бы 400 миллиардов долларов годового дохода. Торговые партнеры будут удовлетворены лишь 10% тарифами, а налоговые поступления США возрастут. Возможно, администрация перехитрила нас всех", — написал Слок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о соглашении США с Китаем.

Также "Комментарии" писали, что Трамп прогнозирует экономическое разрушение США из-за решений судов.