Эксперт по языку тела увидела скрытые детали, когда Трамп отвечал по поводу слухов о своей смерти

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о слухах относительно его смерти. Эксперт по языку тела объяснила, почему реакция президента США может свидетельствовать о скрытом дискомфорте, а вопрос о смерти задел живое 79-летнего Трампа.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Продолжительное публичное отсутствие Трампа породила слухи об ухудшении здоровья президента США, а также теории заговора о его смерти. Наконец, 2 сентября Трамп выступил в Белом доме и получил вопрос от журналиста: "Как вы узнали на выходных, что вы мертвы? Вы это видели?". В ответ Трамп сказал, что не видел сообщений о своей смерти, а новости, распространявшие эту информацию, назвал "фейковыми".
Однако эксперт по языку тела доктор Бет Доусон проанализировала реакцию Трампа и указала на едва заметные признаки напряжения в поведении президента США.
По ее словам, Трамп в этот момент думает и не выглядит расслабленным, ведь он не смеется и не улыбается.
Эксперт по языку тела объяснила, что облизывание губ – это классическая реакция на стресс, когда пересыхает во рту, человек подсознательно пытается успокоить себя. По ее словам, также в поведении Трампа были заметны "короткие вспышки грусти или тревоги".
Доусон указала, что в какой-то момент Трамп начинает говорить о Байдене, чтобы отвлечь внимание от себя. По мнению эксперта по языку тела, это тактика, позволяющая выиграть время и успокоиться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США начали говорить о смерти Трампа. Президент не появлялся на публике, а над Белым домом опустили флаг.
Также "Комментарии" писали, что означало рукопожатие Путина и Си Цзиньпина в Китае. Эксперт по языку тела объясняет скрытые детали.