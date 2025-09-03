Эксперт по языку тела увидела скрытые детали, когда Трамп отвечал по поводу слухов о своей смерти

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о слухах относительно его смерти. Эксперт по языку тела объяснила, почему реакция президента США может свидетельствовать о скрытом дискомфорте, а вопрос о смерти задел живое 79-летнего Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Продолжительное публичное отсутствие Трампа породила слухи об ухудшении здоровья президента США, а также теории заговора о его смерти. Наконец, 2 сентября Трамп выступил в Белом доме и получил вопрос от журналиста: "Как вы узнали на выходных, что вы мертвы? Вы это видели?". В ответ Трамп сказал, что не видел сообщений о своей смерти, а новости, распространявшие эту информацию, назвал "фейковыми".

Однако эксперт по языку тела доктор Бет Доусон проанализировала реакцию Трампа и указала на едва заметные признаки напряжения в поведении президента США.

"Пока Трамп слушает вопросы журналиста, его базовое общение очень типично для него: он сидит неподвижно, слегка наклонив голову, сжав губы. Но как только его спрашивают: "Как вы чувствовали себя, когда слышали, что люди думали, что вы мертвы?", мы замечаем определенную утечку информации из тела: едва заметное смещение взгляда в сторону. В сочетании с напряжением на лице; сжатые губы, легкий нахмуренный взгляд, такое движение глаз часто сигнализирует о подозрении на вопрос, не желая смотреть ему в лицо", — указывает эксперт.

По ее словам, Трамп в этот момент думает и не выглядит расслабленным, ведь он не смеется и не улыбается.

"Его тело остается неподвижным, а после слова "смерть" наступает чуть более длинная пауза. Ему точно неудобно с такой линией вопроса", — указывает Доусон.

Эксперт по языку тела объяснила, что облизывание губ – это классическая реакция на стресс, когда пересыхает во рту, человек подсознательно пытается успокоить себя. По ее словам, также в поведении Трампа были заметны "короткие вспышки грусти или тревоги".

Доусон указала, что в какой-то момент Трамп начинает говорить о Байдене, чтобы отвлечь внимание от себя. По мнению эксперта по языку тела, это тактика, позволяющая выиграть время и успокоиться.

"Когда он говорит о "фейковых новостях", Трамп поправляет свою осанку, становясь выше. Символично это означает: "Я подчеркиваю это". Но поскольку фраза "фейковые новости" имеет вес в его коммуникации, это изменение также выдает защитную позицию, показывая, насколько вопрос о его смерти зацепил его за живое", — говорит Доусон.

