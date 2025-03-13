Трамп ответил на заявления Путина о перемирии

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Лиля Воробьева
Трамп прокомментировал заявление Путина о перемирии. Американский президент надеется, что Россия поступит правильно.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Реакция Трампа на заявления Путина по поводу ситуации в Украине. По его мнению, все идет хорошо.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин после продолжительного молчания ответил на предложение США. Российский правитель Владимир Путин наконец-то выразил свою реакцию на предложение США о временном прекращении боевых действий на 30 дней. Путин заявил, что Россия готова согласиться с этим, но с несколькими существенными замечаниями. Такая информация была распространена российскими пропагандистскими СМИ.Путин, со свойственной ему циничной манерой, "поблагодарил" Дональда Трампа за "внимание к ситуации в Украине". Однако он уточнил, что РФ готова к перемирию только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру и решению причин так называемого кризиса.
В то же время, диктатор прямо признал, что опасается, что в течение 30 дней перемирия Украина может укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Кроме того, Путин заявил, что российская армия якобы продолжает наступление почти по всем направлениям, и поэтому ему не понятно, как будет выглядеть ситуация на линии фронта при прекращении огня. Особое внимание Путин обратил на трудности, связанные с контролем за исполнением соглашения о перемирии, отметив, что обеспечить верификацию и контроль на длинном фронте в 2000 км является "очень сложной" задачей.
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