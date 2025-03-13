Трамп ответил на заявления Путина о перемирии

Трамп прокомментировал заявление Путина о перемирии. Американский президент надеется, что Россия поступит правильно.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Реакция Трампа на заявления Путина по поводу ситуации в Украине. По его мнению, все идет хорошо.

"Я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы покончить с этим кошмаром. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин после продолжительного молчания ответил на предложение США. Российский правитель Владимир Путин наконец-то выразил свою реакцию на предложение США о временном прекращении боевых действий на 30 дней. Путин заявил, что Россия готова согласиться с этим, но с несколькими существенными замечаниями. Такая информация была распространена российскими пропагандистскими СМИ.

Путин, со свойственной ему циничной манерой, "поблагодарил" Дональда Трампа за "внимание к ситуации в Украине". Однако он уточнил, что РФ готова к перемирию только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру и решению причин так называемого кризиса.

"Мы за прекращение боевых действий, но есть нюансы, в частности, относительно Курской области", – сказал он.

В то же время, диктатор прямо признал, что опасается, что в течение 30 дней перемирия Украина может укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Кроме того, Путин заявил, что российская армия якобы продолжает наступление почти по всем направлениям, и поэтому ему не понятно, как будет выглядеть ситуация на линии фронта при прекращении огня. Особое внимание Путин обратил на трудности, связанные с контролем за исполнением соглашения о перемирии, отметив, что обеспечить верификацию и контроль на длинном фронте в 2000 км является "очень сложной" задачей.

