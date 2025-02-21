Трамп ответил, поедет ли в Москву на парад победы

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы планирует посетить Москву для участия в параде 9 мая.

Трамп не планирует ехать в Москву. Фото из открытых источников

Дональда Трампа спросили, поедет ли он в Москву 9 мая на парад по случаю победы Советского Союза во Второй мировой войне. Он ответил: "Нет, не поеду".

О том, что Трамп собирается присутствовать на параде в Москве, ранее сообщило французское издание Le Point, ссылаясь на неназванные источники.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков, которого российское агентство РБК спросило, есть ли такая договоренность, ответил "нет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.