Трамп ответил, признает ли поражение на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать свое поражение при условии, что выборы пройдут честно. Об этом сообщает AFP.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Если я проиграю выборы и они будут честными, я буду первым, кто это признает... Пока я считаю, что они честны", — сказал Трамп после голосования во Флориде.

Трампа также спросили, призовет ли своих сторонников избегать насилия и беспорядков, имея в виду штурм Капитолия 6 января 2021 года.

"Я не им говорить, чтобы не было насилия. Конечно, насилия не будет. Мои сторонники — не агрессивные люди. В отличие от того, что вы спрашиваете. Вы (журналист — ред.) верите в насилие", — ответил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп проголосовал на выборах и прокомментировал протесты . В Соединенных Штатах Америки продолжаются выборы президента. Свой голос отдал и кандидат в президенты Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию nbcnews.

На избирательный участок в Палм-Бич он прибыл вместе с супругой Меланией. Также он прокомментировал вероятные протесты после выборов. О своих поклонниках он высказался так: “Я не должен говорить им, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои поклонники не являются жестокими людьми”. Также он подчеркнул, что не желает насилия.

Также кандидат в президенты выразил уверенность в своих силах. Он отметил, что на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными. "Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку большой", — добавил он. , обращаясь к своим фанатам.



