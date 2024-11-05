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Трамп ответил, признает ли поражение на выборах

Также Трампа спросили, будет ли он призывать своих поклонников отказаться от насилия и беспорядков.

сегодня, 20:59
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Автор:
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Лиля Воробьева

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать свое поражение при условии, что выборы пройдут честно. Об этом сообщает AFP.

Трамп ответил, признает ли поражение на выборах

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Если я проиграю выборы и они будут честными, я буду первым, кто это признает... Пока я считаю, что они честны", — сказал Трамп после голосования во Флориде.

Трампа также спросили, призовет ли своих сторонников избегать насилия и беспорядков, имея в виду штурм Капитолия 6 января 2021 года.

"Я не им говорить, чтобы не было насилия. Конечно, насилия не будет. Мои сторонники — не агрессивные люди. В отличие от того, что вы спрашиваете. Вы (журналист — ред.) верите в насилие", — ответил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп проголосовал на выборах и прокомментировал протесты . В Соединенных Штатах Америки продолжаются выборы президента. Свой голос отдал и кандидат в президенты Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию nbcnews.

На избирательный участок в Палм-Бич он прибыл вместе с супругой Меланией. Также он прокомментировал вероятные протесты после выборов. О своих поклонниках он высказался так: “Я не должен говорить им, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои поклонники не являются жестокими людьми”. Также он подчеркнул, что не желает насилия.

Также кандидат в президенты выразил уверенность в своих силах. Он отметил, что на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными. "Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку большой", — добавил он. , обращаясь к своим фанатам.

 



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Источник: https://www.afp.com/en/news-hub
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