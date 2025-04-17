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Трамп ответил, возлагает ли на Зеленского вину за начало войны

Глава США несколько изменил свое мнение по поводу вины Зеленского

сегодня, 22:03
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп не считает украинского президента Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение.

Трамп ответил, возлагает ли на Зеленского вину за начало войны

Трамп не считает Зеленского виновным в войне. Фото из открытых источников

В то же время американский президент убежден, что Владимир Зеленский сделал недостаточно, чтобы предотвратить российско-украинскую войну.

"Россия гораздо больше, это гораздо более мощная военная сила. И если ты умный, то не втягиваешься в войны. Я не виню Зеленского. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь его большим фанатом", – сказал Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что не возлагает ответственность за войну на Владимира Зеленского, но не в восторге от того, что эта война началась.

Как известно, ранее Дональд Трамп заявил, что за начало войны ответственны Владимир Путин, Джо Байден и Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UcnVK5tH_xY
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