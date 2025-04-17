Трамп ответил, возлагает ли на Зеленского вину за начало войны

Президент США Дональд Трамп не считает украинского президента Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение.

Трамп не считает Зеленского виновным в войне. Фото из открытых источников

В то же время американский президент убежден, что Владимир Зеленский сделал недостаточно, чтобы предотвратить российско-украинскую войну.

"Россия гораздо больше, это гораздо более мощная военная сила. И если ты умный, то не втягиваешься в войны. Я не виню Зеленского. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь его большим фанатом", – сказал Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что не возлагает ответственность за войну на Владимира Зеленского, но не в восторге от того, что эта война началась.

Как известно, ранее Дональд Трамп заявил, что за начало войны ответственны Владимир Путин, Джо Байден и Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.