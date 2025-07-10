Трамп ответил, знает ли, кто ответственен за приостановку поставок оружия Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не вникал в детали вопроса о том, кто принял решение о прекращении поставок вооружения в Украину. В то же время он подчеркнул, что был бы первым, кто бы узнал о подобном решении.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на комментарий президента США во время разговора с журналистами 9 июля.

Когда представитель СМИ напомнил Трампу, что он не мог четко ответить, кто приказал приостановить поставки оружия, американский президент признал, что не размышлял над этим.

"Я не думал об этом, ведь сейчас мы занимаемся Украиной и боеприпасами. Но я не думал, не углублялся в это", — объяснил он.

Также Трамп отметил, что подобное решение не могло быть принято без его ведома, поскольку в таком случае он узнал бы о нем первым.

"Я бы знал, если бы такое решение приняли. Я бы услышал это первым. И действительно, скорее всего, я бы сам дал такой приказ, хотя пока еще этого не сделал", — добавил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вчерашние высказывания Дональда Трампа, в которых он подверг резкой критике президента России Владимира Путина, могут свидетельствовать о том, что у главы Белого дома начинает исчезать терпение.

О том, почему американский президент внезапно изменил свое отношение к Путину и почему именно сейчас, говорится в аналитическом материале Аарона Блейко, опубликованном CNN. Автор напоминает, что всего пять месяцев назад Дональд Трамп заявлял, что президент РФ Владимир Путин, начавший войну против Украины, действительно стремится к миру.

Однако теперь, как отмечает CNN, президент США "поет уже другую песню". После нескольких заявлений о своем разочаровании последним телефонным разговором с Путиным он во время заседания Кабинета министров пошел еще дальше. Трамп намекнул, что человек, которому он раньше доверял и неоднократно защищал, может быть ненадежным.

