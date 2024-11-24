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Трамп озабочен бойней в Украине: в США высказались о завершении войны

У Трампа говорят, что нужно менять подходы к реагированию на эскалацию войны в Украине

сегодня, 22:11
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Ткачик Олеся

Война в Украине приобрела черты позиционной борьбы, похожей на окопные бои времен Первой мировой войны, заявил член Палаты представителей США, республиканец Майкл Волц. Такое мнение он высказал в эфире канала Fox News, комментируя разрешение администрации Джо Байдена на использование Украиной противопехотных мин для сдерживания российских войск.

Трамп озабочен бойней в Украине: в США высказались о завершении войны

Дональд Трамп

Волц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, отметил масштаб человеческих потерь.

"Это просто настоящая мясорубка людей и персонала на этом фронте... Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", — сказал политик.

Он подчеркнул, что война в Украине нуждается в комплексном подходе к решению, чтобы остановить кровопролитие. То есть, добавил он, решения должны быть приняты в более широких рамках.

По словам Волца, Дональд Трамп глубоко озабочен ситуацией в Украине и стремится найти путь к восстановлению мира.

"Президент Трамп невероятно озабочен происходящей там бойней и снова задает себе вопрос: "Как нам восстановить сдерживание и как нам принести мир?", — отметил американский политик.

Волц отметил важность изменения подхода к эскалации конфликта. По его словам, необходимо возобновить сдерживание, обеспечить мир и предварять шаги эскалации, а не реагировать на них постфактум.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже в 2025 году, но их результат будет зависеть от гарантий безопасности Украины, которые должна предоставить администрация потенциального президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, если Украину не возьмут в НАТО и не предоставят надлежащих гарантий безопасности, тогда можно будет говорить о заключении "хрупкого мира".




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Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5006868-waltz-ukraine-russia-world-war-i-trench-warfare/
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