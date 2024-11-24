Трамп озабочен бойней в Украине: в США высказались о завершении войны

Война в Украине приобрела черты позиционной борьбы, похожей на окопные бои времен Первой мировой войны, заявил член Палаты представителей США, республиканец Майкл Волц. Такое мнение он высказал в эфире канала Fox News, комментируя разрешение администрации Джо Байдена на использование Украиной противопехотных мин для сдерживания российских войск.

Дональд Трамп

Волц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, отметил масштаб человеческих потерь.

"Это просто настоящая мясорубка людей и персонала на этом фронте... Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", — сказал политик.

Он подчеркнул, что война в Украине нуждается в комплексном подходе к решению, чтобы остановить кровопролитие. То есть, добавил он, решения должны быть приняты в более широких рамках.

По словам Волца, Дональд Трамп глубоко озабочен ситуацией в Украине и стремится найти путь к восстановлению мира.

"Президент Трамп невероятно озабочен происходящей там бойней и снова задает себе вопрос: "Как нам восстановить сдерживание и как нам принести мир?", — отметил американский политик.

Волц отметил важность изменения подхода к эскалации конфликта. По его словам, необходимо возобновить сдерживание, обеспечить мир и предварять шаги эскалации, а не реагировать на них постфактум.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже в 2025 году, но их результат будет зависеть от гарантий безопасности Украины, которые должна предоставить администрация потенциального президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, если Украину не возьмут в НАТО и не предоставят надлежащих гарантий безопасности, тогда можно будет говорить о заключении "хрупкого мира".



