Трамп озвучил циничную причину телефонного звонка Путину во время встречи с Зеленским и лидерами Европы

18 августа президент США Дональд Трамп неожиданно прервал важные переговоры в Вашингтоне, которые он вел вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским и представителями Европейского Союза, чтобы совершить телефонный звонок лидеру России Владимиру Путину.

Фото: из открытых источников

Об обстоятельствах и реакции на этот шаг Трамп рассказал в интервью программе Fox & Friends, передает ABC News. По словам американского президента, он не считал уместным совершать звонок в присутствии Зеленского и европейских лидеров.

" Я подумал, что это было бы неуважением к президенту Путину. Они и так не имеют лучших отношений, поэтому я не стал бы этого делать при них. Но все, думаю, понимали, что такой звонок будет", — отметил Трамп.

Американский президент объяснил, что звонок в Кремль был запланирован сразу после завершения встреч в Белом доме. По его словам, когда он позвонил по телефону, в России был уже час ночи.

Во время разговора с Путиным Трамп, как утверждает сам, поднял вопрос личной встречи между российским и украинским президентами.

"Я сказал, что мы готовим договоренность о встрече с президентом Зеленским. Вы с ним пообщаетесь. А после этого, если все пойдет хорошо, я тоже присоединюсь — и мы доведем процесс до завершения", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что во время саммита в Вашингтоне Зеленский назвал переговоры с Трампом "лучшими", а американский лидер публично подтвердил готовность США участвовать в формировании гарантий безопасности для Украины. Звонок Путину не прервал диалог окончательно – после телефонного разговора Трампа с Кремлем переговоры с европейскими партнерами были возобновлены.



Как уже писали "Комментарии", технико-организационные встречи в Вашингтоне состоялись согласно заранее определенному плану — подобно предварительным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, отмечает политический аналитик Александр Кочетков.