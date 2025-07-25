Трамп озвучил неожиданное заявление об отношениях с Маском: что известно

Президент США Дональд Трамп дал понять, что возможно примирение с предпринимателем Илоном Маском после их громкого публичного спора. Соответствующий сигнал появился в социальной сети Truth Social, где глава Белого дома опубликовал сообщение о бизнесмене.

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В своем заявлении Трамп опроверг слухи о намерениях нанести ущерб компаниям Маска из-за лишения государственных субсидий:

"Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране процветали, более того, процветали как никогда раньше", — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что успешный бизнес способствует росту американской экономики:

"А это хорошо для всех нас. Мы каждый день устанавливаем рекорды, и я хочу, чтобы так и оставалось!"

Эти слова оказались неожиданными на фоне предыдущей конфронтации между лидером США и Маском. Конфликт разгорелся после того, как Илон Маск резко раскритиковал новый бюджетный закон Трампа, назвав его "отвратительной мерзостью". В ответ Трамп обозвал миллиардера "сумасшедшим" и пригрозил отменой государственных контрактов и субсидий для компаний Маска.

В ответ предприниматель заявил, что именно благодаря ему Трамп победил на выборах, а также намекнул на создание альтернативной политической силы. Кроме того, Маск пригрозил вывести из эксплуатации используемый NASA космический корабль Dragon.

Как уже писали "Комментарии", Илон Маск публично раскритиковал Дональда Трампа за его заявления по делу Джеффри Эпштейна, обвинив президента США в попытке замолчать важные документы. По словам Маска, необходимо обнародовать документы, чтобы показать, где был обман.