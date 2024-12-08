Трамп озвучил новый план: изменение подхода к поддержке Украины в войне

Дональд Трамп, недавно переизбранный на пост президента США, сделал ряд заявлений, которые могут повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. В новом интервью он рассказал о желании завершить войну России против Украины, однако отметил, что объемы военной помощи могут существенно снизиться.

Трамп хочет завершить войну, но поддержка США может измениться

Как сообщает издание NBC News, Трамп во время программы Meet the Press заявил, что намерен приложить усилия для остановки войны. Однако он не исключил, что Украина не сможет получать такую же помощь от США, как это было раньше.

Трамп также рассказал о своих условиях для сохранения роли США в НАТО. По его словам, Америка не покинет Альянс, но другие страны-члены должны будут выполнять свои финансовые обязательства.

Читайте на портале "Комментарии" - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего к "немедленному прекращению огня". По словам Зеленского, остановка огня не может быть без гарантий безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы "заключить соглашение" для окончания войны. По его словам, следует "немедленно прекратить огонь и начать переговоры", ведь Украина лишилась 400 тысяч солдат. Трамп добавил, что хорошо знает Путина и призвал его "действовать".

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне Украина понесла потери в 413 тысяч военных. По словам Зеленского, погибли на войне 43 тысяч украинских бойцов, а еще 370 тысяч военных получили ранения.