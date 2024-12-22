Трамп передал Зеленскому сигнал о необходимости прекращения огня, - El Pais

Избранный президент США Дональд Трамп передал сигнал Владимиру Зеленскому, призывая его задуматься о прекращении боевых действий и возможности отказа от оккупированных территорий. Об этом сообщает El Pais.

Дональд Трамп. Фото: из открыитых источников

Трамп подчеркнул, что, хотя украинцы стремятся вернуть свои земли, масштаб разрушений во многих городах настолько значителен, что их восстановление выглядит почти нереальным. Он заявил, что это "реконструкция на 110 лет", выражая сомнение в целесообразности возвращения таких территорий.

В то же время, по информации анонимных европейских источников, позиция Трампа не является однозначно отрицательной. Назначенный им представитель по делам Украины генерал Кит Келлог положительно оценил новые пакеты вооружения, предоставленные администрацией Джо Байдена, а также разрешение на удары по российским территориям. Источники отмечают, что Трамп хочет достичь мира, но исключительно с позиции силы, чтобы сохранить имидж уверенного и сильного лидера.

Европейские лидеры также пытаются убедить Трампа, что соглашение, выгодное России, может укрепить ее союзников – Китай и Иран, – что приведет к нарушению геополитического баланса.

"Трамп еще не принял окончательного решения, его позиция меняется ото дня ко дню. Поэтому сейчас важно действовать и донести наши аргументы", — отметил источник в правительстве Украины.

Как сообщает El Pais, переговоры о потенциальных мирных договоренностях и гарантиях безопасности ведутся конфиденциально.

Напомним, что Украина и европейские союзники ожидают критический период, который наступит после инаугурации Дональда Трампа. В настоящее время будет решаться не только будущее украинского суверенитета, но и безопасность Европы в целом, пишет Financial Times. Издание также анализирует возможные изменения в политике Трампа по отношению к Украине после его вступления в должность.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина и ее европейские партнеры близятся к критическому периоду перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.