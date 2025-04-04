Трамп передумал говорить с Путиным: что произошло

Телефонный разговор между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дональд Трамп

На это заявление отреагировал эксперт-международник Станислав Желиховский. Он предположил, что, по всей вероятности, Трамп все же решил прислушаться к своим советникам, которые не рекомендовали ему звонить Путину.

При этом эксперт не исключает, что определенные изменения в поведении России могут произойти после визита в США Кирилла Дмитриева – руководителя Российского фонда прямых инвестиций, который провел встречу со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом.

По словам эксперта, в настоящее время в США могут готовить дальнейшую стратегию — в частности, оценивают реалистичность достижения режима прекращения огня. Правда, добавляет он, что в Вашингтоне осознают, что Кремль не демонстрирует готовности к перемирию.

"Не стоит исключать, что в отношениях США и России мы увидим паузу. Она может быть не долгой, но в это время будут нарабатываться другие алгоритмы, которые будут более успешными", – предположил Желиховский.

В этот период, по его словам, может активизироваться диалог между Киевом и Вашингтоном. Не исключено, что украинская делегация отправится в США для проведения переговоров, в частности по укреплению двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе и сфере ископаемых.

Эксперт также отметил, что важные события могут произойти ближе к символической дате — 100 дням президентства Трампа и Пасхи, с которыми раньше связывали возможность перемирия между Украиной и Россией.

По его словам, сейчас каждая из сторон пытается выторговать для себя максимум. Конфигурация этого дипломатического треугольника постоянно меняется. Для Украины очень важно привлечь к процессу европейских партнеров, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа усилили давление на Путина.



