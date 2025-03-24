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Трамп передумал: США могут ослабить взаимные тарифы

Президент США не исключает отмены тарифов

сегодня, 22:37
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Марьян Ощановский

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может освободить часть стран от действия взаимных тарифов, если сочтет нужным.

Трамп передумал: США могут ослабить взаимные тарифы

Трамп допустил ослабление тарифов. Фото из открытых источников

Объявляя об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов от Hyundai, Дональд Трамп заявил, что "может дать многим странам ослабление взаимных тарифов".

Президент США не уточнил, какие страны могут быть освобождены от тарифов или что будет являться критерием для определенных стран для получения исключений.

В последние несколько недель Дональд Трамп говорил, что американские тарифы не будут допускать исключений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-news-03-24-25#cm8nevj9a000z3b6m8mwmrd8m
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