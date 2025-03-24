Трамп передумал: США могут ослабить взаимные тарифы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может освободить часть стран от действия взаимных тарифов, если сочтет нужным.

Трамп допустил ослабление тарифов. Фото из открытых источников

Объявляя об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов от Hyundai, Дональд Трамп заявил, что "может дать многим странам ослабление взаимных тарифов".

Президент США не уточнил, какие страны могут быть освобождены от тарифов или что будет являться критерием для определенных стран для получения исключений.

В последние несколько недель Дональд Трамп говорил, что американские тарифы не будут допускать исключений.

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