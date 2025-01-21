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Трамп перенимает стиль управления Офиса президента Украины: в чем угрозы

Судьба многострадального народа Украины для Трампа не на первом месте

сегодня, 10:22
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп сильно разочаровал, так прокомментировал инаугурацию президента США политолог Виктор Небоженко.

Трамп перенимает стиль управления Офиса президента Украины: в чем угрозы

Дональд Трамп

"Много гонора, много пафоса и самолюбования свой победой. Кокетство с Богом и Америкой, и вялое равнодушие жены, которая тщательно подчеркивает свою вечную молодость на фоне его 78 лет", — отметил политолог.

По его словам, пока непонятно, кто и как будет управлять Америкой — политическая бюрократия, огрызки Республиканской партии, МАГА или ватага технологический миллиардеров с неустойчивой психикой и сумбурной идеологией 21 века. При этом эксперт убежден, что реальной управленческой команды у Трампа нет.

"Стратегии перестройки Америки и ее роли в мире нет, плана нет, первые угрожающие, размашистые указы и решения Трампа хороши для избирательной кампании, а не длительного эффективного многолетнего управления США. Это, все-таки, не офис президента Украины, где возможен любой самопиар, а ответственности никакой", — подчеркнул Небоженко.

Эксперт отметил, что Америка — самая мощная страна в мире в очень сложные времена перехода от мировой гегемонии к мировому лидерству. По его словам, этот тягостный процесс отказа от мирового господства к стратеги мирового лидерства уже тянется 20 лет. При этом эксперт убежден, что Трамп может победить любого противника и развалить любую политическую систему, но может ли он создать, что-то новое и устойчивое на развалинах свой бурной деятельности. Понимает ли это Трамп — неизвестно.

"Самое главное для нас, пока неясно, в какую сторону и как быстро пойдет Америка и что она может предложить Украине за ее страшные страдания. Между тем, Трампа, как талантливого пиарщика, больше интересует фокус с Гренландией, склоки с Канадой и издевательство над Панамой, а не судьба Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выпустил из клетки "черных лебедей".




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RGn8F3usHma2De79eSJffrzYNZDWQNiK7AX7ofjWgF8n4YjSQkWLY72z1Su56t5Xl&id=100009010040969&locale=uk_UA
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