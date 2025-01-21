Трамп перенимает стиль управления Офиса президента Украины: в чем угрозы

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп сильно разочаровал, так прокомментировал инаугурацию президента США политолог Виктор Небоженко.
Дональд Трамп
По его словам, пока непонятно, кто и как будет управлять Америкой — политическая бюрократия, огрызки Республиканской партии, МАГА или ватага технологический миллиардеров с неустойчивой психикой и сумбурной идеологией 21 века. При этом эксперт убежден, что реальной управленческой команды у Трампа нет.
Эксперт отметил, что Америка — самая мощная страна в мире в очень сложные времена перехода от мировой гегемонии к мировому лидерству. По его словам, этот тягостный процесс отказа от мирового господства к стратеги мирового лидерства уже тянется 20 лет. При этом эксперт убежден, что Трамп может победить любого противника и развалить любую политическую систему, но может ли он создать, что-то новое и устойчивое на развалинах свой бурной деятельности. Понимает ли это Трамп — неизвестно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выпустил из клетки "черных лебедей".
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