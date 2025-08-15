Трамп "перескочил" на сторону Путина: в США сделали тревожное заявление перед Аляской

Соглашаясь на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, президент США Дональд Трамп пытается выиграть время. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Sky News высказал американский конгрессмен Майк Квигли.

Майк Квигли. Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что Владимир Путин – это типичный диктатор, которые не понимает силу слова, но понимает силу. Но хозяин Кремля на сегодняшний день не видит этого в Трампе.

По словам Квигли, Путин видит в своем американском коллеге человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.

"Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент (Трамп – ред.) пытается выиграть себе немного времени", – отметил политик.

По его мнению, Трамп "перескочил" на сторону российского лидера. Он также считает, что американский президент "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", поэтому и организовал этот саммит на Аляске.

"Тем временем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", – добавил Квигли.

