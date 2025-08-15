logo

США Трамп "перескочил" на сторону Путина: в США сделали тревожное заявление перед Аляской
НОВОСТИ

Трамп "перескочил" на сторону Путина: в США сделали тревожное заявление перед Аляской

Американский конгрессмен Майк Квигли призвал администрацию Трампа применить силу против РФ

15 августа 2025, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соглашаясь на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, президент США Дональд Трамп пытается выиграть время. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Sky News высказал американский конгрессмен Майк Квигли. 

Майк Квигли. Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что Владимир Путин – это типичный диктатор, которые не понимает силу слова, но понимает силу. Но хозяин Кремля на сегодняшний день не видит этого в Трампе. 

По словам Квигли, Путин видит в своем американском коллеге человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.

"Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент (Трамп – ред.) пытается выиграть себе немного времени", – отметил политик.

По его мнению, Трамп "перескочил" на сторону российского лидера. Он также считает, что американский президент "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", поэтому и организовал этот саммит на Аляске.

"Тем временем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", – добавил Квигли.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713?postid=10020888#liveblog-body
