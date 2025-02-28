"Трамп перейдет на сторону Путина": почему провалился визит Зеленского в США

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Марьян Ощановский
Визит Владимира Зеленского в США провалился потому, что Дональд Трамп не собирался подписывать никакие соглашения с Украиной, считает политолог Владимир Голобуцкий.
Трамп не собирался подписывать соглашений с Зеленским. Фото из открытых источников
По мнению политолога, Зеленский повел себя на провокацию Белого дома, а потому отправился с визитом в США.
Политолог считает, что дальше Дональд Трамп перейдет на сторону российского диктатора Владимира Путина, поскольку ему показалось, что Зеленским не слишком вежливо разговаривает с ним.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".
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