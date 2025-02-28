"Трамп перейдет на сторону Путина": почему провалился визит Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США провалился потому, что Дональд Трамп не собирался подписывать никакие соглашения с Украиной, считает политолог Владимир Голобуцкий.

Трамп не собирался подписывать соглашений с Зеленским. Фото из открытых источников

"Целью встречи было зацепиться за что угодно и опустить Зеленского. Ни о чем Трамп договариваться не собирался. И его газета быстро написала заглавие, что "Трамп пенком под зад выбросил Зеленского из Белого дома". Им нужно было опустить Зеленского, чтобы устроить скандал. Неизвестно зачем. Просто хайпанули на популярность несокрушимого президента в Европе", — написал Владимир Голобуцкий.

По мнению политолога, Зеленский повел себя на провокацию Белого дома, а потому отправился с визитом в США.

"Да, повел себя. Но они бы еще что-то придумали, это была их задача. И вообще – это нонсенс в двоих "стартануть" на человека, которое не является естественным носителем их языка и легко может сказать что-то, не понимая, что это будет звучать оскорбительно", – отметил эксперт.

Политолог считает, что дальше Дональд Трамп перейдет на сторону российского диктатора Владимира Путина, поскольку ему показалось, что Зеленским не слишком вежливо разговаривает с ним.

"Как бы Трамп ни хотел, но это совсем не выглядит срывом мирных переговоров со стороны Зеленского. А наоборот выглядит как срыв со стороны Трампа", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".