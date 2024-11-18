Трамп планирует ввести чрезвычайное положение в США: детали

Недавно избранный президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о том, что после вступления в должность он готов ввести чрезвычайное положение в США. Таким образом, Трамп планирует использовать военные ресурсы для массовой депортации.

Дональд Трамп

Консервативный обозреватель Том Фиттон в сообщении в социальных сетях поделился планом Трампа по борьбе с нелегальной миграцией в США.

"В отчетах новая администрация Дональда Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена с помощью программы массовой депортации", — пишет Фиттон.

Это сообщение впоследствии подтвердил и Дональд Трамп. Будущий президент США сделал репост сообщения Фиттона в собственной социальной сети Truth и написал под ним слово "правда".

Сообщение Трампа о введении чрезвычайного положения в США

Напомним, что одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа была борьба с мигрантами. Лидер республиканцев заявлял, что для своей программы готов привлечь Национальную гвардию и правительственные учреждения по реализации политики массовой депортации.

"В первый день я запущу самую большую программу депортации преступников в истории Америки", — сказал Трамп во время одного из своих выступлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о пяти важнейших обещаниях Дональда Трампа, если он победит на выборах президента США. Одно из них касается войны в Украине.

Также "комментарии" писали, что Дмитрий Медведев озвучил одно из условий России для окончания войны. По его словам, последствия этого фактора будут неприятны для Дональда Трампа, обещавшего быстро закончить войну в Украине.