Трамп по дороге на Аляску отреагировал на ночную атаку РФ по Украине

Дональд Трамп, уже вылетевший на Аляску, общаясь с журналистами на борту своего самолета, прокомментировал последнюю атаку РФ на Украину. По мнению американского президента, таким образом они пытаются вести переговоры.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы видели, что вчера вечером Россия продолжила свои насильственные действия в Украине, запустив еще больше беспилотников. Что вы об этом думаете", — спросил репортер.





" Я думаю, они пытаются вести переговоры. Путин пытается создать соответствующие условия. Я имею в виду, что, по его мнению, это поможет ему заключить более выгодное соглашение. На самом же деле это ему вредит", — ответил Дональд Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, какую карту привез Путин на встречу с Трампом. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации успехов перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В сообщении говорится, что Герасимов подготовил для Путина карту Донбасса накануне встречи с Дональдом Трампом, на которой указаны пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Замысел россиян — убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обрушить фронт и совершить быстрый рывок на Донецком направлении, что у них все уже решено", — отметил он.

Глава ЦПИ подчеркнул, что никто не уточняет, где ДРГ по 3-5 человек, а где речь идет о закреплении и содержании участков фронта. На самом деле ситуация на фронте гораздо сложнее. Как уточнил Коваленко, у противника нет стопроцентной возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они пытаются показать. Кроме того, они до сих пор не оккупировали Покровскую и Константиновку, которые в их планах должны быть под контролем еще в 2024 году.

