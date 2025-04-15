Трамп по-настоящему надавит на Путина: когда ожидать реальных шагов деэскалации

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Ткачик Олеся
Полтора месяца назад американский президент Дональд Трамп выстроил процесс таким образом, что Вашингтон начинает процесс урегулирования и посмотрит, кто на самом деле не хочет мира. Тогда он убеждал, что, если это будет Россия – ее накажут.
Трамп и Путин
По его словам, путь к тому, чтобы понять, кто заинтересован в войне, пройден. Все вокруг не только понимают, но и говорят, что факты указывают на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин единственный, кто не хочет мира. То есть, подчеркивает эксперт, от Трампа уже требуют действий.
Копытько напомнил, что меньше, чем через 2 недели у Трампа 100 дней каденции. По его словам, к этому рубежу он подходит на очень плохом фоне, де-факто отступая на всех основных направлениях своих усилий, кроме укрепления южной границы"
По его словам, Трамп это отлично чувствует, и поэтому будет реагировать.
При этом он добавил, что в противном случае все увидят, что "гегемон-то беспомощен".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, до какого времени Путин, по мнению Трампа, должен завершить войну.
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