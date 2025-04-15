Трамп по-настоящему надавит на Путина: когда ожидать реальных шагов деэскалации

Полтора месяца назад американский президент Дональд Трамп выстроил процесс таким образом, что Вашингтон начинает процесс урегулирования и посмотрит, кто на самом деле не хочет мира. Тогда он убеждал, что, если это будет Россия – ее накажут.

Трамп и Путин

"Это его слова, даже с оговоркой: ему не хочется делать больно, но он сделает, если придётся", — считает политолог Алексей Копытько.

По его словам, путь к тому, чтобы понять, кто заинтересован в войне, пройден. Все вокруг не только понимают, но и говорят, что факты указывают на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин единственный, кто не хочет мира. То есть, подчеркивает эксперт, от Трампа уже требуют действий.

Копытько напомнил, что меньше, чем через 2 недели у Трампа 100 дней каденции. По его словам, к этому рубежу он подходит на очень плохом фоне, де-факто отступая на всех основных направлениях своих усилий, кроме укрепления южной границы"

"Если за оставшееся время он ничего не покажет, а вместо этого Путин удачно отпразднует 9 мая, Трамп таки станет посмешищем. Это значит, что раз и навсегда перестанет работать суперсила Трампа – агрессивный блеф. И посмешищам нобелевские премии не дают", — убежден Копытько.

По его словам, Трамп это отлично чувствует, и поэтому будет реагировать.

"Я не исключаю, что в ближайшие дни будет предпринята (скорее всего – непубличная) попытка по-настоящему надавить на Путина, чтобы к началу мая обозначить какую-то символическую деэскалацию", — говорит эксперт.

При этом он добавил, что в противном случае все увидят, что "гегемон-то беспомощен".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, до какого времени Путин, по мнению Трампа, должен завершить войну.



