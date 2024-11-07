Трамп победил: дипломат назвал месяц, когда станет точно ясно, куда повернет война

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Кравцев Сергей
Пока русские войска не прекращают своего наступления, усиливают его. Однако если кому-то кажется, что это максимум, который может вытеснить Россия, то это, к сожалению, не так. Россияне будут давить еще сильнее, понимая, что у них осталось не так много времени – фактически до февраля-марта 2025 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.
Дональд Трамп и Камала Гаррис
Он объяснил, с одной стороны, мы можем получить от президента Дональда Трампа дыру от баранки. Он может приостановить помощь Украине. И он перестанет поддерживать Украину, наоборот будет давить, побуждая к какому-то невыгодному для нас соглашению с Путиным. А с другой стороны, поскольку мы уже знаем, что Кремль официально заявил, что за ночь война с Украиной не закончится, как бы того ни хотел Трамп, то своей неуступчивой позицией россияне могут разозлить Трампа. И тогда он может дать Украине абсолютно все, включая ракеты Tomahawk, которые, как мы знаем, просил у Джо Байдена Владимир Зеленский.
Читайте на портале "Комментарии" — чего ждать Украине от президентства Трампа: будет ли звонок Путину и Зеленскому.
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