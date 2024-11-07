Трамп победил: дипломат назвал месяц, когда станет точно ясно, куда повернет война

Пока русские войска не прекращают своего наступления, усиливают его. Однако если кому-то кажется, что это максимум, который может вытеснить Россия, то это, к сожалению, не так. Россияне будут давить еще сильнее, понимая, что у них осталось не так много времени – фактически до февраля-марта 2025 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.

Дональд Трамп и Камала Гаррис

"Для Украины заканчивается эра дозированной помощи, которую она получала во время пребывания у власти администрации Джо Байдена. Дозированной в понимании недостаточной для того, чтобы победить, но достаточной для того, чтобы не упасть на колени перед российским агрессором. Но что будет при Дональде Трампе мы узнаем не скоро. Нам сейчас сложно на фронте, но эти месяцы до февраля-марта 2025, пока администрация Трампа не заменит администрацию Байдена, нам будет еще сложнее. Потому что мы будем находиться в зоне неопределенности", – отметил эксперт.

Он объяснил, с одной стороны, мы можем получить от президента Дональда Трампа дыру от баранки. Он может приостановить помощь Украине. И он перестанет поддерживать Украину, наоборот будет давить, побуждая к какому-то невыгодному для нас соглашению с Путиным. А с другой стороны, поскольку мы уже знаем, что Кремль официально заявил, что за ночь война с Украиной не закончится, как бы того ни хотел Трамп, то своей неуступчивой позицией россияне могут разозлить Трампа. И тогда он может дать Украине абсолютно все, включая ракеты Tomahawk, которые, как мы знаем, просил у Джо Байдена Владимир Зеленский.

"Следовательно, с одной стороны плохо, что мы попадаем в зону турбулентности. А, с другой стороны, хорошо, что, по крайней мере, через несколько месяцев мы попадаем в зону определенности. И мы будем понимать, что Трамп нам помогает, или, наоборот, абсолютно ничем не помогает. И от этого уже сможем отталкиваться", – прокомментировал Вадим Трюхан.

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