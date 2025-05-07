Президент США Дональд Трамп не перестает искать способы поощрить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. В частности, он считает, что возможность для России сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 может стать "стимулом" для прекращения войны в Украине. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026, сообщает BBC.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Дональд Трамп на вопрос, что он думает о том, что России запрещено участвовать в Чемпионате мира по футболу, сказал, что не знал, что Россию отстранили от турнира.

Я не знал об этом. Это правда? – с удивлением спросил Дональд Трамп.

Инфантино подтвердил, что это так.

Это правда. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то случится и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру", — сказал он.

Дональд Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.

"Это может быть хорошим стимулом, не правда ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают – в это даже трудно поверить", – добавил американский президент.

Глава Белого дома подчеркнул, что Инфантино является "боссом", когда речь идет о решении по участию России, и что у него нет "ничего общего" с какими-либо призывами вернуть РФ в турнир.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не изменил своего мнения. Он по-прежнему считает, что имеет исторические права на Украину. Он также не может смириться с тем, что восстановление СССР больше невозможно. Поэтому невозможно понять наивно полагающих людей, что диктатор готов остановиться в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал бывший президент США Джо Байден.

"Он (Путин – ред.) считает, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем фактом, что Советский Союз распался. И каждый, кто думает, что он остановится, просто дурак", — объяснил бывший президент США.



