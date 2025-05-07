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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп не перестает искать способы поощрить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. В частности, он считает, что возможность для России сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 может стать "стимулом" для прекращения войны в Украине. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026, сообщает BBC.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Дональд Трамп на вопрос, что он думает о том, что России запрещено участвовать в Чемпионате мира по футболу, сказал, что не знал, что Россию отстранили от турнира.
Инфантино подтвердил, что это так.
Дональд Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.
Глава Белого дома подчеркнул, что Инфантино является "боссом", когда речь идет о решении по участию России, и что у него нет "ничего общего" с какими-либо призывами вернуть РФ в турнир.
Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не изменил своего мнения. Он по-прежнему считает, что имеет исторические права на Украину. Он также не может смириться с тем, что восстановление СССР больше невозможно. Поэтому невозможно понять наивно полагающих людей, что диктатор готов остановиться в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал бывший президент США Джо Байден.
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