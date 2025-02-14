Трамп поддержал идею Путина о мультиполярном мире: какие заявления прозвучат в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене объявит новый мировой порядок, в котором Соединенные Штаты не несут ответственности за все в мире. Главный тезис состоит в том, что проблемы Европы являются проблемами ЕС. США не бросят никого, но никого не будут тянуть больше, считает политолог Виктор Андрусив.

Дональд Трамп

"Союзничество и партнерство с США будут проходить исключительно на взаимной выгоде. В какой-то степени он объявит конец мессианской политики США. Это, к сожалению, будет созвучно тому, что Путин постоянно объявляет мир мультиполярным. Для команды Трампа это тоже ок. Только в логике Путина в таком мире каждый делает, что хочет в своей зоне интересов, а в логике Трампа каждый платит и несет ответственность в своей зоне интересов", – отметил политолог.

При этом он уверен, что никто никого сливать не будет. Эксперт подчеркивает, что команда Трампа имеет цель мирного соглашения только при гарантировании нашей независимости в долгосрочном периоде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после разговора Трампа и Путина и ряда резонансных заявлений, возникли мнения о том, что якобы американский президент нашел общий язык с кремлевским диктатором и решил слить Украину.

При этом эксперты обращают внимание на то, что министр обороны США Пит Гегсет в Брюсселе заявил, что возвращение к границам 2014 года — нереалистичный подход". Впрочем, не понятно, почему за точку отсчета берется именно 2014-й, а не 1991-й, который нарративно гуляет по пространству4, правда. Вероятно, Путин хочет, чтобы Украина подарила ему эти территории.





