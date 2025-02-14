Трамп поддержал идею Путина о мультиполярном мире: какие заявления прозвучат в Мюнхене

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Ткачик Олеся
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене объявит новый мировой порядок, в котором Соединенные Штаты не несут ответственности за все в мире. Главный тезис состоит в том, что проблемы Европы являются проблемами ЕС. США не бросят никого, но никого не будут тянуть больше, считает политолог Виктор Андрусив.
Дональд Трамп
При этом он уверен, что никто никого сливать не будет. Эксперт подчеркивает, что команда Трампа имеет цель мирного соглашения только при гарантировании нашей независимости в долгосрочном периоде.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после разговора Трампа и Путина и ряда резонансных заявлений, возникли мнения о том, что якобы американский президент нашел общий язык с кремлевским диктатором и решил слить Украину.
При этом эксперты обращают внимание на то, что министр обороны США Пит Гегсет в Брюсселе заявил, что возвращение к границам 2014 года — нереалистичный подход". Впрочем, не понятно, почему за точку отсчета берется именно 2014-й, а не 1991-й, который нарративно гуляет по пространству4, правда. Вероятно, Путин хочет, чтобы Украина подарила ему эти территории.
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