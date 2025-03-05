Трамп подготовил Путину щедрые территориальные подарки к 9 мая

У американского президента Дональда Трампа нет другого "подарка" для кремлевского диктатора Владимира Путина, кроме сдачи Украины, которая ему не принадлежит и Европу в придачу, в нагрузку, считает политолог Виктор Небоженко. По его словам, сейчас в опасной геополитической игре Трампа с Путиным по разделу мира ценность Украины важнее Европы, это шокирует Европу, но ей придется меняться.

Дональд Трамп

"А для Путина уже ясно, но обидно признать, что не смотря на трехгодичную кровопролитную войну против Украины, Кремль уже не может без США Трампа "победить" нашу страну. Только коварный удар со стороны США может помочь Кремлю добиться своих целей в Украине", — говорит Небоженко.

Поэтому, по его словам, Трамп и Путин нужны друг другу. Как считает эксперт, Трамп рассчитывает оторвать Россию от Китая, а Путину нужна американский пиар "победы" над Украиной.

"Если Трамп признает его победителем Украины к 9 мая, то для Путина это внешнее признание будет достаточным. Остальное доделает его пропаганда Кремля, которая из США — экзистенционального врага превратит США в друга Кремля и врага Китая", — подчеркнул политолог.

Сейчас, по его словам, Трамп и Путин начинают тяготится тем, что весь мир возмущен и встревожен тайным сговором Трампа и Путина против Украины, против всего цивилизованного мира, который признает договоры и правила, а не тайные геополитически сделки и силу трамповских США и путинской России против любых третьих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США начинают открыто играть на стороне России. Например, перестали передавать Украине информацию, которая могла бы быть использована для ударов Сил обороны вглубь РФ.







