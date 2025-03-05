Трамп подготовил Путину щедрые территориальные подарки к 9 мая

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Ткачик Олеся
У американского президента Дональда Трампа нет другого "подарка" для кремлевского диктатора Владимира Путина, кроме сдачи Украины, которая ему не принадлежит и Европу в придачу, в нагрузку, считает политолог Виктор Небоженко. По его словам, сейчас в опасной геополитической игре Трампа с Путиным по разделу мира ценность Украины важнее Европы, это шокирует Европу, но ей придется меняться.
Дональд Трамп
Поэтому, по его словам, Трамп и Путин нужны друг другу. Как считает эксперт, Трамп рассчитывает оторвать Россию от Китая, а Путину нужна американский пиар "победы" над Украиной.
Сейчас, по его словам, Трамп и Путин начинают тяготится тем, что весь мир возмущен и встревожен тайным сговором Трампа и Путина против Украины, против всего цивилизованного мира, который признает договоры и правила, а не тайные геополитически сделки и силу трамповских США и путинской России против любых третьих стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США начинают открыто играть на стороне России. Например, перестали передавать Украине информацию, которая могла бы быть использована для ударов Сил обороны вглубь РФ.
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