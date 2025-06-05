Трамп подписал дискриминационный указ о мигрантах: кому запрещен въезд в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран, еще 7 государств получили частичные ограничения. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает портал "Комментарии".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Полностью ограничен и запрещен въезд граждан из 12 стран, которые, как говорится в сообщении, имеют недостатки в системе проверки и отбора и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов: Афганистан, Бирма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Частично ограничен въезд граждан из 7 стран, также представляющих высокий риск для США: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Однако документ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих собственников виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

Ранее NYT писала, что администрация Трампа рассматривает введение запрета или ограничений на поездки в Штаты граждан из 43 стран.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после разговора Трампа с Путиным президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие переговоры с Россией на разных уровнях не привели ни к прекращению войны, ни к установлению надежного мира. Об этом он написал в своем сообщении.

"Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы. Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру", — отметил президент.

Он подчеркнул, что именно Россия должна искать мир, ведь она развязала войну, и именно в Москве должны почувствовать ее цену — "высокую цену, и самую высокую именно для агрессора". Зеленский подверг критике мировое сообщество за то, что оно фактически игнорирует угрозы Путина и демонстрирует слабость, которую российский лидер воспринимает как "молчаливое разрешение на новые преступления, удары и убийства".