Трамп подписал резонансный "мегазаконопроект": о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах. Документ содержит ряд приоритетов, которые республиканец продвигал в своей предвыборной кампании, но которые критикуют эксперты.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент подписал закон во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США 4 июля. Церемония подписания закона состоялась на Южной лужайке Белого дома. За действом наблюдали сотни сторонников Трампа, среди которых были сотрудники администрации, конгрессмены и семьи военнослужащих. Атмосферу мероприятия дополнили стелс-бомбардировщики, подобные тем, что участвовали в недавних ударах США по ядерным объектам в Иране.

"Это действительно – обещания даны, обещания выполнены", — сказал Дональд Трамп перед подписанием документа на открытой церемонии, которой предшествовал пролет истребителей F-35 ВВС США.

Глава Белого дома также назвал законопроект "самой большой победой на сегодня".

Во время церемонии подписания Трамп заявил, что закон предусматривает "самое большое налоговое сокращение, самое большое сокращение расходов и самые большие инвестиции в безопасность границ в истории США".

После выступления, в котором прозвучали хвалебные заявления о росте могущества Америки при его руководстве, Трамп подписал законопроект, сделал фото с лидерами Республиканской партии в Конгрессе и членами своего кабинета, а также прошелся среди толпы ликующих сторонников.

Демократы уже резко раскритиковали документ, обвинив власть в заботе только об интересах самых богатых американцев.

"Сегодня Дональд Трамп поставил точку в судьбе Республиканской партии, окончательно закрепив за ней статус партии миллиардеров и лоббистских интересов, а не рабочих семей", – заявил Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин.

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