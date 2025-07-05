Трамп подписал резонансный "мегазаконопроект": о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах. Документ содержит ряд приоритетов, которые республиканец продвигал в своей предвыборной кампании, но которые критикуют эксперты.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Президент подписал закон во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США 4 июля. Церемония подписания закона состоялась на Южной лужайке Белого дома. За действом наблюдали сотни сторонников Трампа, среди которых были сотрудники администрации, конгрессмены и семьи военнослужащих. Атмосферу мероприятия дополнили стелс-бомбардировщики, подобные тем, что участвовали в недавних ударах США по ядерным объектам в Иране.
Глава Белого дома также назвал законопроект "самой большой победой на сегодня".
Во время церемонии подписания Трамп заявил, что закон предусматривает "самое большое налоговое сокращение, самое большое сокращение расходов и самые большие инвестиции в безопасность границ в истории США".
После выступления, в котором прозвучали хвалебные заявления о росте могущества Америки при его руководстве, Трамп подписал законопроект, сделал фото с лидерами Республиканской партии в Конгрессе и членами своего кабинета, а также прошелся среди толпы ликующих сторонников.
Демократы уже резко раскритиковали документ, обвинив власть в заботе только об интересах самых богатых американцев.
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