Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп опроверг заявления, что он преждевременно покинул саммит G7 в Канаде из-за военного конфликта между Ираном и Израилем. По словам Трампа, это произошло из-за "намного большего" события, а президент Франции Эмманюэль Макрон ошибся в своих суждениях.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social опубликовал сообщение, в котором опроверг заявления Эмманюэля Макрона относительно поспешного отъезда с саммита G7.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, стремящийся к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон, чтобы работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправильно!", — пишет Трамп.

Президент США утверждает, что французский лидер "всегда ошибается", а причина решения Трампа покинуть мероприятие в Канаде имеет другой характер.

"У него нет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Гораздо больше. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда ошибается. Следите за обновлениями!", — добавил Трамп.

Напомним, что в Канаде 16-17 июня проходит саммит G7. Однако 16 июня Трамп сообщил, что преждевременно оставляет событие, не указав причин. Именно 17 июня была запланирована встреча Трампа с Владимиром Зеленским и обсуждение вопросов войны России против Украины, в частности введение санкций и дополнительную помощь Киеву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, о чем будет просить Трампа во время встречи.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг высмеял Дональда Трампа жутким изображением.



