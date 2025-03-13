Трамп похвалил носки Вэнса: что на них было изображено

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете обратил внимание на носки вице-президента США Джей Ди Вэнса. Associated Press напомнила, что такие встречи проходят ежегодно и приурочены они ко Дню святого Патрика.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп критиковал ЕС и Ирландию, говорил об инфляции, но в какой-то момент обратил внимание на носки вице-президента США Джей Ди Вэнса. "Я просто должен поговорить об инфляции... Мне нравятся ваши носки. Что за носки! Я стараюсь сосредоточиться, но я поражен носками вице-президента", — сказал Трамп.

Перед этим Вэнс показывал свои носки журналистам во время завтрака с Мартином. Он сказал, что Трамп – "очень большой поклонник консервативной одежды". "Если он заметит эти носки [в Овальном кабинете], вам придется меня защищать", — в шутку обратился он к ирландскому премьеру.

На носках Вэнса были изображены листочки клевера – символа праздника святого Патрика, также Вэнс надел зеленый галстук.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Владимир Зеленский во время мероприятия по награждению Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Киеве извинился за то, что не надел костюм. В ответ на эти слова в зале разразились смехом и начали аплодировать.

9 марта в Киеве прошла церемония вручения премии имени Тараса Шевченко. Премия присуждается за весомый вклад в развитие украинской литературы, культуры и искусства. Во время церемонии выступил президент Владимир Зеленский, который поблагодарил художников и извинился за свою одежду.

"Еще раз очень благодарю всех украинских творцов… Извините, что не в костюме", — сказал Зеленский, одетый в типичную для себя одежду из черных брюк и черной кофты с украинским гербом. После этих слов толпа начала аплодировать. Камеры запечатлели улыбки на лицах некоторых людей. Кроме того, часть аудитории встала со стульев.