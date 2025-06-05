Трамп похвастался, что не говорил об Украине с Си

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с лидером Китая Си Цзиньпином они полностью проигнорировали тему войны в Украине. Об этом он написал на своей платформе Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По словам Трампа, телефонный разговор длился полтора часа и был посвящен обсуждению деталей нового торгового соглашения между США и КНР. Он назвал ее "очень плодотворной" и приведшей к "положительному результату".

"Разговор был почти полностью сосредоточен на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось по России/Украине или Ирану", — отметил Трамп.

Бывший президент также сообщил, что в ближайшее время запланированы дальнейшие переговоры между делегациями двух стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран, еще 7 государств получили частичные ограничения.

Полностью ограничен и запрещен въезд граждан из 12 стран, которые, как говорится в сообщении, имеют недостатки в системе проверки и отбора и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов: Афганистан, Бирма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Иран. Частично ограничен въезд граждан из 7 стран, также представляющих высокий риск для США: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Однако документ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих собственников виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США. Ранее NYT писала, что администрация Трампа рассматривает введение запрета или ограничений на поездки в Штаты граждан из 43 стран.

