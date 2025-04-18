Трамп похвастался неожиданным "достижением"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что цены на яйца в США упали на 87%, добавив, что у государства слишком много такой продукции.

Трамп прокомментировал цены на яйца. Фото из открытых источников

"Кстати, цены упали — на продукты, на яйца. Вы меня так били по этому поводу. Я никогда не забуду первый день, первую неделю в офисе — они кричали на меня по поводу яиц. Я говорил: "Что происходит с яйцами? Я только попал сюда". Они вдвое-втрое подскочили в цене, и вы не могли достать их. Говорили, что не будет яиц на Пасху", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, цены на яйца снизились на 87%. Он также отметил спад цен на бензин, обвинив "лживые СМИ" в распространении лжи об этой теме.

"Никто не говорит об этом. Можете иметь все яйца, которые захотите. На самом деле у нас слишком много яиц. Как пошло, цены становятся слишком низкими", — добавил президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.