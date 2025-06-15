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Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить

Трамп заявил, что закончит войну между Израилем и Ираном подобно тому, как это делал ранее.

сегодня, 17:33
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для окончания боевых действий. По словам Трампа, обе страны заключат договор так же, как это сделали другие страны, которых президент США якобы заставил к миру. В свой список Трамп добавил Сербию и Косово, Индию и Пакистан, а также Египет и Эфиопию.

Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с призывом окончить войну между Ираном и Израилем.

"Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить, в этом случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, чтобы привнести ум, сплоченность и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и ОСТАНОВИТСЯ!", - пишет Трамп используя некоторые слова с прописными буквами.

Далее Трамп подчеркнул, что, по его мнению, именно благодаря его вмешательству в свое время удалось предотвратить войну между Сербией и Косово и сохранить мир в споре между Египтом и Эфиопией.

"Благодаря моему вмешательству царит мир, по крайней мере пока, и он останется таким! Так же, вскоре у нас будет МИР между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ни за что не получаю похвалы, но это нормально, люди поймут. СДЕЛАЙТЕ БЛИЖНИЙ ВОСТОК СНОВА ВЕЛИКИМ!", — добавил Трамп.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа об остановке военных конфликтов, они не нашли реального окончательного решения, а скорее находятся в замороженном состоянии.

Индия и Пакистан: напряженность между двумя странами, в частности после столкновений в Кашмире, действительно снижалась периодами, но прямых доказательств того, что это стало результатом политики Трампа, нет.

Сербия и Косово: в 2020 году при посредничестве США стороны подписали соглашения об экономической нормализации отношений, однако политическое урегулирование остается далеким.

Египет и Эфиопия: спор вокруг ГЭС продолжается, и окончательное соглашение не достигнуто, несмотря на отдельные раунды переговоров с участием США.

Также Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине. Сначала президент США говорил, что это сделает быстро через 24 часа, однако со временем появились 100 дней и сомнения от Трампа по поводу способности завершить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран готов заключить соглашение, чтобы закончить войну с Израилем.

Также "Комментарии" писали, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114687664442020232
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