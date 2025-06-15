Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для окончания боевых действий. По словам Трампа, обе страны заключат договор так же, как это сделали другие страны, которых президент США якобы заставил к миру. В свой список Трамп добавил Сербию и Косово, Индию и Пакистан, а также Египет и Эфиопию.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с призывом окончить войну между Ираном и Израилем.
Далее Трамп подчеркнул, что, по его мнению, именно благодаря его вмешательству в свое время удалось предотвратить войну между Сербией и Косово и сохранить мир в споре между Египтом и Эфиопией.
Отметим, что, несмотря на заявления Трампа об остановке военных конфликтов, они не нашли реального окончательного решения, а скорее находятся в замороженном состоянии.
Индия и Пакистан: напряженность между двумя странами, в частности после столкновений в Кашмире, действительно снижалась периодами, но прямых доказательств того, что это стало результатом политики Трампа, нет.
Сербия и Косово: в 2020 году при посредничестве США стороны подписали соглашения об экономической нормализации отношений, однако политическое урегулирование остается далеким.
Египет и Эфиопия: спор вокруг ГЭС продолжается, и окончательное соглашение не достигнуто, несмотря на отдельные раунды переговоров с участием США.
Также Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине. Сначала президент США говорил, что это сделает быстро через 24 часа, однако со временем появились 100 дней и сомнения от Трампа по поводу способности завершить войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран готов заключить соглашение, чтобы закончить войну с Израилем.
Также "Комментарии" писали, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.
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