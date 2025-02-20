"Трамп получает информацию под углом Путина": в США указали на риски для Киева и Вашингтона

Президент США Дональд Трамп, вероятно, получает информацию о российско-украинской войне из источников, распространяющих российскую пропаганду. Он погружен в информационную среду, отражающую взгляды Путина. Об этом в интервью "Общественному" заявил бывший посол США в России и сопредседатель "Группы Ермака-Макфола", международной рабочей группы, занимающейся санкциями против России, Майкл Макфол.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

"Я бы хотел, чтобы он больше времени общался с украинцами, встретился с украинскими военными, с которыми я имел разговор в Мюнхене – чтобы они рассказали ему о трагедиях этой войны. К сожалению, он получает информацию только с одного угла зрения. Надеюсь, когда его команда по вопросам нацбезопасности будет сформирована, а директор ЦРУ будет в следующий раз.

Он предупреждает, что такая ситуация представляет угрозу не только Украине, но и США, по двум причинам. Во-первых, Трамп просто не понимает реального положения; Во-вторых, это ослабляет позицию его переговорщиков, когда они работают с россиянами.

"Это дает Путину преимущество, ведь если он видит, что все идет по его сценарию, он может потребовать больше", – подчеркнул Макфол.

Майкл Макфол также прокомментировал заявления Трампа о Владимире Зеленском, как о "диктаторе".

"Мне стыдно, как американцу, за такие высказывания. Я считаю совершенно недопустимым, что он называет Зеленского диктатором, и при этом не критикует Путина", – отметил бывший посол США в России.

Напомним, что администрация Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по поводу полезных ископаемых с целью быстрого подписания контракта, после чего будут обсуждаться детали, в частности, какая часть ресурсов страны останется в собственности Соединенных Штатов.

"Комментарии" уже писали, что в России после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы является диктатором, поскольку не поддерживает идею проведения выборов во время войны, предложили главе государства подать в отставку.