Трамп получил неожиданный болезненный удар и признал поражение

По информации западных медиа, президент Дональд Трамп передвигает на задний план архитекторов тарифной войны – министра торговли Лютника и советника Наварро. Журналисты считают, что Трамп признает поражение на первом этапе тарифной войны.

Дональд Трамп

Как отметил политолог Сергей Таран, речь идет о действительно очень знаковом поражении американского президента. По его словам, причина "тарифной паузы" уже известна – распродажа государственных облигаций США "дружественным" правительством Японии. Хотя именно увеличение спроса на финансовые обязательства правительства США было одной из задач хаоса на фондовых рынках, которые вызывал Трамп в последние недели.

Но, говорит эксперт, все произошло с точностью до наоборот. Такое впечатление, что этот план был разработан врагами Америки, добавил политолог.

"Это поражение знаковое, потому что доказало фундаментальную проблему команды Трампа и его самого – патологическое непонимание всего масштаба сложности мировой политики", — подчеркнул эксперт.

По его словам, каждый из его команды несомненно является хорошим специалистом в своей области. К примеру, Илон Маск хороший инвестор в космические технологии или Стив Виткофф – успешный девелопер.

Впрочем, говорит Таран, когда все они начинают решать глобальные задачи, при этом еще имея амбицию сделать за несколько месяцев США мировым диктатором, получается то, что получается: вместо глобального лидерства создаются неожиданные антиамериканские союзы. К примеру, Китай сближается с Европой, Япония, Южная Корея и Китай разрабатывают совместные меры противодействия тарифной политике Белого дома, о глобальном юге вообще ничего говорить не надо.

Как говорит эксперт, исключение в команде Трампа – это системные республиканцы – Рубио и Келлог, но у Трампа они пользуются меньшим доверием, чем личные друзья, которых он знает много лет.

"И потому нас ждет еще много узколобых решений, дешевой театральщины и дерганий со стороны в сторону. Скажу для протокола – классический трампизм в США может легко завершиться через полтора года – после промежуточных выборов, когда республиканцы рискуют потерять большинство в палатах Конгресса", — добавил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рейтинг Трампа сенсационно обрушился.



