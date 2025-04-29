Трамп получил невиданную политическую оплеуху: к каким уловкам прибег Кремль в плане мира

Россия приняла тактику ведения переговоров, характерную для американского президента Дональда Трампа. Министерство иностранных дел РФ обнародовало перечень условий, которые, по их мнению, могут способствовать достижению мира по ситуации в Украине. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Он предположил, что эти пункты были сформулированы с расчетом на дальнейший манёвр: Кремль, вероятно, планирует отказаться от части требований, чтобы добиться уступок от Киева и Вашингтона.

По словам эксперта, Трамп — политик, живущий в собственном информационном пузыре. Его стиль действий в последние годы можно охарактеризовать формулой из фильма "Ученик": "Всегда объявляй себя победителем". Даже при провале он демонстрирует уверенность и контроль, что стало ключевой чертой его политики.

Иллюзия возможного компромисса с Путиным у Трампа все еще жива, однако, как предупреждал Рейтерович еще в начале его президентства, Россия предаст его и сделает это грубо. И теперь мы видим первые признаки этого. Жесткая риторика Кремля, особенно в заявлениях Сергея Лаврова, является открытым оскорблением в адрес американского лидера.

"Россия переняла стиль Трампа", — подчеркнул Рейтерович.

Москва выдвинула шесть пунктов для мирного урегулирования, из которых последний откровенно направлен против США и НАТО. Однако стратегия Кремля, вероятно, состоит в том, чтобы показать "уступки", отказавшись от части требований, и требовать взаимных шагов. Фактически Россия использует против Трампа его же собственные методы.

"Вопрос в том, кто из них играет лучше. На этом этапе, по моему мнению, Трамп преобладает, по крайней мере, тактически", — добавил политолог.

Ключевой момент в этой игре – реакция Трампа в случае, если США решат выйти из соглашения. Украина должна приложить максимум усилий с целью донести до американского президента, что за срывом договоренностей стоит именно Путин.

Портал "Комментарии" писал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также дальнейшее резкое заявление президента США в адрес диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать о возможных сдвигах на пути к прекращению огня в Украине.