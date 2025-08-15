Трамп получил от Путина важный намек: стало известно о важном моменте встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Анкоридже, штат Аляска, не случайно. Как отметил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире КИЕВ24, Трамп — человек с большой любовью к себе и не станет рисковать репутацией ради пустого разговора. Итак, эта встреча состоялась потому, что со стороны России поступили определенные сигналы о возможности договоренности.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Саммит на Аляске, состоявшийся с участием лидеров двух государств, был первой масштабной встречей после начала полномасштабной войны в Украине. На фоне обострения конфликта это явилось важным шагом в дипломатических усилиях с обеих сторон. Путин и Трамп должны были обсудить перспективы прекращения огня и возможные пути урегулирования, хотя позиции обоих лидеров остаются жесткими.

Гончаренко выразил мнение, что в результате этих переговоров Украина может оказаться в ситуации фактической заморозки войны, когда боевые действия не полностью прекратятся, но и активная фаза конфликта утихнет. Если Трамп во время встречи не сможет убедить Путина отказаться от дальнейших военных действий, следующим шагом, вероятно, станет трехсторонний саммит с участием Украины.

Этот формат предусматривает прямые переговоры между США, Россией и Украиной, которые могут стать более конструктивным способом поиска компромисса и создания механизмов безопасности. Участие Украины в таком диалоге критически важно, ведь без ее согласия какие-либо решения по прекращению конфликта будут оставаться неполными.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж на Аляске перед запланированной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Особое внимание привлек его свитшот с большой надписью "СССР".