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Ткачик Олеся
Все обратили внимание, что американский президент Дональд Трамп обвинил в происходящем не кремлевского диктатора Владимира Путина, а президента Владимира Зеленского и бывшего главу Белого дома Джо Байдена, говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов. Впрочем, по его словам, не все знают, что во время своего последнего визита в Москву спецпосланник Стив Виткофф договорился с российскими властями о вхождении американских компаний в проект "Восток Ойл".
Дональд Трамп
По его информации, указанная нефть будет считаться американской и, соответственно, ни под какие санкции не подпадёт.
По его словам, тут есть ради чего закрывать глаза на действия Путина, переложив ответственность с него на Зеленского и Байдена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выкручивает Украине руки в вопросе подписании сделки по редкоземельным металлам. Дело в том, от этих металлов критически зависит промышленность в США, а Китай, который является монополистом на этом рынке, приостановил экспорт.
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