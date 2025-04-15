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Трамп получил сделку мечты от Путина: о чем договорился Виктофф в РФ

Американские компании войдут в проект «Восток Ойл», и получат доступ к российской нефти

сегодня, 10:38
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Ткачик Олеся

Все обратили внимание, что американский президент Дональд Трамп обвинил в происходящем не кремлевского диктатора Владимира Путина, а президента Владимира Зеленского и бывшего главу Белого дома Джо Байдена, говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов. Впрочем, по его словам, не все знают, что во время своего последнего визита в Москву спецпосланник Стив Виткофф договорился с российскими властями о вхождении американских компаний в проект "Восток Ойл".

Трамп получил сделку мечты от Путина: о чем договорился Виктофф в РФ

Дональд Трамп

"Говорят, что это будут Шеврон, Халибёртон и кто-то ещё. Они поставят какое-то количество оборудования, а "Роснефть", — владеющая "Восток Ойлом", — будет рассчитываться с ними своей нефтью", — говорит Галлямов.

По его информации, указанная нефть будет считаться американской и, соответственно, ни под какие санкции не подпадёт.

"Если я правильно понял, Россия с этого никаких доходов не получит, зато американцы наварятся. Курс обмена оборудования на нефть будет установлен таким, каким его запросят заокеанские партнёры", — отметил эксперт.

По его словам, тут есть ради чего закрывать глаза на действия Путина, переложив ответственность с него на Зеленского и Байдена.

"Думаю, что без отдачи своих редкоземов и чего там ещё Трамп просит, Украине американского президента на свою сторону уже не перетянуть. Возможно, именно это Трамп и называет "искусством сделки", — подытожил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выкручивает Украине руки в вопросе подписании сделки по редкоземельным металлам. Дело в том, от этих металлов критически зависит промышленность в США, а Китай, который является монополистом на этом рынке, приостановил экспорт.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid0Gi2hCCtKvBWa1xeVjUhikzCsrfqGY4PSjchPVb1wvhd7Bhi494qKxvQYVf16SpZNl
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