Трамп получил весомый козырь на переговорах с Путиным: повторит ли ошибку Байдена

Администрация президента Джо Байдена за 10 дней до истечения своего срока пребывания у власти ввела новый пакет санкций против российской энергетики.

Дональд Трамп

Как отметил экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, введенные санкции на бумаге выглядят очень жесткими, но будут ли они внедрены на практике – правильный вопрос.

"То, как Трамп использует этот "пас" в процессе переговоров с Кремлем, станет лакмусовой бумажкой для оценки уровня его желания реально нажать на болезненные точки россиян. Если снимет до начала серьезного разговора с Путиным – это будет плохим знаком для нас. А если воспользуется в переговорах – это очень хороший признак", — подчеркнул Коболев.

В этом контексте он напомнил, что в свое время ошибкой Байдена было снятие санкций с Северного потока-2 до начала переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.

"Эта ошибка нам всем очень дорого стоила", — отметил эксперт.

По его словам, особого внимания заслуживает тот факт, что в этот санкционный пакет вошло почти все то, что за последние три года администрация Байдена называла "недопустимой эскалацией".

"Как мы видим сейчас – это была неправда. Они боялись не эскалации конфликта с Москвой, а роста цен для внутренних потребителей в США, который помешал бы демократам удержать Белый дом. Утратив и Белый дом, и Конгресс, "недопустимое" стало вполне возможно", — подытожил Коболев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в пятницу, 10 января, Соединенные Штаты объявили о новых, самых жестких санкциях, направленных против экспорта российской нефти. По данным Bloomberg, эти меры оказывают наибольшее влияние на российскую нефтяную торговлю за все время войны.



