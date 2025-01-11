Трамп получил весомый козырь на переговорах с Путиным: повторит ли ошибку Байдена

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Ткачик Олеся
Администрация президента Джо Байдена за 10 дней до истечения своего срока пребывания у власти ввела новый пакет санкций против российской энергетики.
Дональд Трамп
Как отметил экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, введенные санкции на бумаге выглядят очень жесткими, но будут ли они внедрены на практике – правильный вопрос.
В этом контексте он напомнил, что в свое время ошибкой Байдена было снятие санкций с Северного потока-2 до начала переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.
По его словам, особого внимания заслуживает тот факт, что в этот санкционный пакет вошло почти все то, что за последние три года администрация Байдена называла "недопустимой эскалацией".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в пятницу, 10 января, Соединенные Штаты объявили о новых, самых жестких санкциях, направленных против экспорта российской нефти. По данным Bloomberg, эти меры оказывают наибольшее влияние на российскую нефтяную торговлю за все время войны.
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