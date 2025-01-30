Трамп получит около $25 млн от Meta благодаря судебным искам: что произошло

Компания Meta Platforms (META.O) объявила, что согласилась выплатить $25 миллионов для урегулирования судебного иска от Дональда Трампа, связанного с блокировкой его аккаунтов после событий 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия. Об этом сообщает Reuters.

Марк Цукерберг и Дональд Трамп. Фото: CNN

В частности, Трамп подал иски против Twitter (теперь X), Facebook и Alphabet, а также их руководителей в июле 2021 года, утверждая, что эти социальные сети нарушили его права, цензурируя консервативные взгляды. Его аккаунты на Facebook и Instagram были заблокированы после того, как его сторонники приняли участие в нападении на Капитолий после его заявления, в котором он повторил необоснованные утверждения о фальсификации результатов выборов.

Согласно условиям соглашения, $22 миллиона по выплате будут направлены на фонд президентской библиотеки Трампа, а остальные средства покроют юридические расходы и компенсацию другим истцам. Meta подала уведомление о достигнутом соглашении в федеральный суд в Сан-Франциско.

Ранее Wall Street Journal писал, что затихшие в осенний период 2023 года переговоры по иску возобновились после того, как Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, встретился с Трампом в его клубе в Мар-а-Лаго в ноябре.

Цукерберг пытается возобновить отношения с Трампом, который критиковал политику компании по политическому контенту и угрожал ее руководителю тюремного заключения. В частности, в декабре Meta объявила о вкладе в размере $1 миллиона в фонд инаугурации Трампа. В январе компания прекратила программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), отменила проверку фактов в США и смягчила ограничения на дискуссии по чувствительным темам, как иммиграция и гендерная идентичность.

Также Meta назначила Джоэла Каплана, известного республиканца, на должность руководителя международных связей, а в совет директоров компании ввели Дэйна Уайта, президента UFC и друга Трампа.

"Комментарии" уже писали, что Meta позволит миллиардам пользователей социальных сетей обвинять людей в психических заболеваниях на основе их сексуальной или гендерной принадлежности. Новые правила компании запрещают образы по поводу чьего-то интеллекта или психических заболеваний в Facebook, Instagram и Threads.