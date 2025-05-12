Трамп получит самый дорогой подарок в истории, как президент США

Президент США Дональд Трамп намерен принять самый дорогой подарок в истории американского президентства. Это роскошный самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов, предложенный королевской семьей Катара. Ожидается, что самолет будет использоваться как временный президентский борт Air Force One.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно Конституции США, ни одно правительственное должностное лицо не имеет права принимать подарки от иностранных государств без согласия Конгресса. Это правило входит в часть о вознаграждении, которое должно предотвратить иностранное влияние на внутреннюю политику США.

Правозащитные организации, включая Citizens for Responsibility and Ethics, уже заявили, что потенциальное соглашение нарушает эту норму.

"Это действительно похоже на иностранную страну, где президент имеет личные деловые отношения, даря президенту подарок в размере 400 миллионов долларов непосредственно перед встречей с главой государства", — сказал представитель организации Джордан Либовиц.

Сенатор-демократ Чак Шумер также отреагировал на решение Трампа получить самолет от Катара. По его словам, несмотря на заявления Трампа, что в его политике США на первом месте, он хочет получить самолет от другой страны.

"Ничто так не говорит "Америка превыше всего", как Air Force One, представленный Катаром. Это не просто взяточничество, это высококачественное иностранное влияние с дополнительным пространством для ног", – написал Шумер на платформе X.

Сам Трамп, который в ближайшее время должен совершить визит на Ближний Восток, в том числе и в Катар, заявил, что в бесплатных подарках нет ничего плохого.

"Так что тот факт, что Министерство обороны получает в подарок бесплатно самолет 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в рамках очень публичного и прозрачного соглашения, настолько беспокоит мошеннических демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили большую сумму за самолет", — написал Трамп в собственном соцсети.

Ожидается, что подаренный Катаром Boeing 747-8 будет использоваться как главный президентский самолет до конца срока Трампа, а затем будет переведен в его личную собственность.

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