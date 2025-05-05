Трамп понял одну важную вещь о Путине и выбрал кардинально новую тактику: детали

За первые сто дней своего президентства Дональд Трамп не продемонстрировал ощутимый прогресс в решении ключевых внешнеполитических кризисов — в частности, войны в Украине и конфликта между Израилем и ХАМАС. Единственным заметным достижением стало соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере редкоземельных элементов, отметил политолог Андрей Городницкий.

Дональд Трамп

В частности, он отметил, что попытки администрации Трампа повлиять на ход конфликтов потерпели неудачу — и, в частности, из-за действий спецпредставителя Стива Виткоффа.

По словам эксперта, одним из самых больших провалов стала ситуация вокруг Израиля. Виткофф проводил переговоры с ХАМАС и якобы достиг договоренностей об освобождении четырех заложников и прекращении огня. Однако впоследствии выяснилось, что Израиль получит только одного пленника и тела троих погибших, а разговоры о перемирии утратили актуальность.

В контексте войны в Украине, отмечает Городницкий, Вашингтон формально не выходит из процесса переговоров, но больше не претендует на роль активного посредника. США пытались занять позицию над конфликтом, однако этот подход не принес результата.

"Трамп понял, что не может окончить российско-украинскую войну. Понял, что Владимир Путин не пойдет на его соглашение. Трамп послал в Москву Виткоффа в надежде, что это на что-то повлияет, потому что это "человек от него", но ничего не получилось", – говорит эксперт.

Сейчас, по его словам, Белый дом выбирает тактику дипломатического давления. Трамп уже пригрозил России санкциями в случае отказа от перемирия. По информации западных медиа, под санкции могут попасть "Газпром" и другие ведущие российские компании в области энергетики, ресурсов и финансов.

Несмотря на общую пассивность по отношению к войне, Вашингтон демонстрирует заинтересованность в двустороннем сотрудничестве с Украиной — в частности, в сфере добычи полезных ископаемых, что и стало основным достижением Трампа на данный момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину.



