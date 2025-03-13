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Трамп пообещал начать новую войну в Европе: что окажется под ударом

Месяц назад Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт стали, алюминия и связанных с ними товаров.

13 марта 2025, 16:01
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп отреагировал на введение Европейским Союзом 50%-ного тарифа на виски, пообещав ответить "алковой". Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп пообещал начать новую войну в Европе: что окажется под ударом

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Трамп охарактеризовал ЕС как "одну из самых враждебных и обидных организаций в сфере налогообложения и тарифов в мире". По его словам, Европейский Союз был создан для того чтобы "использовать Соединенные Штаты".

"Если этот тариф не будет отменен немедленно, США могут ввести 200%-ный тариф на все вина, шампанское и другие алкогольные продукты, импортируемые из Франции и других стран ЕС. Это станет отличной возможностью для американского рынка вина и шампанского", — отметил Трамп.

Месяц назад Трамп подписал указ о введении 25% таможенной пошлины на импорт стали, алюминия и связанных с ними товаров, что повлияло на экспорт ЕС на сумму около 26 миллиардов евро. Евросоюз выступил против этого шага и предупредил, что ответит, если США продолжат применять новые пошлины.

Европейский Союз осудил этот шаг, пообещав ответить без колебаний, если США продолжат вводить новые пошлины. Евроблок, в частности, Германия является одним из основных поставщиков стали в США. В первый президентский срок Трампа ЕС уже отвечал на подобные тарифы введением пошлин на американские товары на сумму 2,8 миллиарда евро.

12 марта Еврокомиссия приняла ряд контрмер против импорта из США, распространив пошлины на разнообразные американские продукты, от лодок до бурбона и мотоциклов Harley-Davidson.

Портал "Комментарии" уже писал, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете обратил внимание на носки вице-президента США Джей Ди Венса. Associated Press напомнила, что такие встречи проходят ежегодно и приурочены к Дню святого Патрика.



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