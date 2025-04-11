Трамп пообещал новые пошлины и санкции соседней стране из-за водного спора

Президент США Дональд Трамп предупредил Мексику о возможности введения новых пошлин и санкций из-за водного спора на южной границе. Это стало новым этапом эскалации, возникшей из-за нарушения соглашения между странами.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам Трампа, Мексика задолжала Техасу 1,3 миллиона акр-футов воды согласно Договору о водоснабжении 1944 года и, к сожалению, не выполнила свои обязательства. Об этом сообщает издание Axios.

Согласно соглашению, Мексика должна поставлять США 1,75 миллиона акр-футов воды каждые пять лет. Трамп подчеркнул, что такое нарушение условий договора несправедливо и наносит ущерб фермерам Южного Техаса. Последний пример — закрытие единственного сахарного завода в Техасе из-за того, что Мексика отбирала воду у техасских фермеров.

"Мы будем следить за тем, чтобы Мексика выполнила свои обязательства. Если они не вернут воду Техасу, усилим последствия, включая введение пошлин и, возможно, санкций", — заявил президент США.

Согласно данным Комиссии по международным границам и водным ресурсам США, до конца 2024 года Мексика предоставила лишь 488 634 акр-фута воды с октября 2020 года.

Недавно Бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США заявило, что постоянные проблемы с водоснабжением со стороны Мексики оказывают серьезное влияние на американское сельское хозяйство, в частности на фермеров долины Рио-Гранде.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий ограничение на давление воды в душах. Белый дом охарактеризовал это как шаг к "спасению американских душевых" и заявил, что настал конец "войне Обамы и Байдена против душ".