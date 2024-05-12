Трамп пообещал отобрать дом у "бесчестного" Байдена

Бывший президент Америки снова отметился циничным заявлением. Он снова заявил, что может закончить войну в Украине еще до того, как зайдет в дверь своего "президентского" кабинета, если победит на выборах США осенью.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Известно, что он главный кандидат от республиканцев. Новым обещанием об окончании войны в Украине Трамп отметился на избирательном митинге в Нью-Джерси. Его трансляция велась на американском телевидении.

"До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю (выборы), я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю".

Трамп заявил, что он выполнит обещание, как только отберет Белый дом у "бесчестного" Джо Байдена. Это произойдет с самого первого дня, конкретизировал политик. Он также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто может стать вице-президентом в случае победы Трампа . Будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Никки Гейли на должность вице-президента.

Как пишет издание Axios, близкие к кампаниям обоих кандидатов республиканцы считают, что примирение Трампа и Гейли в интересах обоих, несмотря на упорную борьбу между ними на праймериз и разногласия во взглядах на некоторые важные вопросы. Издание назначает, что Трамп пытается компенсировать отставание в сборе средств от президента Джо Байдена, а также оплатить судебные издержки. В то же время у Гейли есть крепкие связи с донорами, которые с осторожностью относятся к экс-президенту.

Как известно, Никки Гейли является последовательной поклонницей оказания помощи Украине.

