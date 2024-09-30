Трамп пообещал поддержку Киеву и рассказал, когда Путин принял решение напасть на Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, ранее пообещавший поддерживать Украину в случае победы на выборах, снова заявил, что при его правлении Россия не нападала на соседние страны, включая Украину. В частности, интервью американскому журналисту Марку Тиссене для The Washington Post он также рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что при его президентстве глава Кремля Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы бы говорили об этом, это было бы его мечтой, но он бы никогда не пошел на это со мной", — сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент выразил мнение, что Путин начал планировать вторжение после того, как США вывели свои войска из Афганистана в 2021 году.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, главной проблемой остается недостаточное финансирование обороны со стороны европейских стран-членов НАТО. Он считает, что государства ЕС должны вносить в защиту столько же, сколько Соединенные Штаты, ведь их экономики соразмерны по размеру. Особенно он упомянул Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, которые, по его словам, находятся в более уязвимой ситуации из-за близости к России.

Во время интервью Трамп также положительно высказался о Владимире Зеленском и заявил, что украинский президент ему нравится.

В своем материале Марк Тиссен предположил, что стратегия Трампа заключается не в изоляции США от мира, а в применении политики эскалационного преобладания. По его словам, Трамп стремится заставить противников отступать, используя как дипломатические, так и силовые инструменты.

Кроме того, Тиссен напомнил, что после встречи с Зеленским отметил, что война в Украине закончится, и что как он, так и президент Украины хотят, чтобы соглашение с РФ было справедливым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах.



