Трамп попал в конфуз на инаугурации: его подставила Мелания (ВИДЕО)

Мелания Трамп для инаугурации следующего срока своего мужа выбрала элегантную шляпу с огромными полями. Именно из-за этой шляпы Дональд Трамп не смог дотянуться до жены при попытке поцеловать ее на инаугурации.

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: Comments.ua

20 января 2025 года взгляды всего мира были сосредоточены на Соединенных Штатах, где состоялась инаугурация президента Дональда Трампа. Когда Дональд Трамп вошел в Капитолий, он поздравил свою жену, которая уже присутствовала в зале. Дальше последовал конфуз, когда он хотел поцеловать Меланию в щеку. Однако поля шляпы были слишком широкими, чтобы 47-й президент смог добраться до жены.

Видео с неудачной попыткой Трампа сразу разлетелось в социальных сетях, а сама шляпа Мелании стала мемом.

Несмотря на неудачу, после окончания инаугурационной речи Дональд Трамп выступил на улице, где на этот раз смог дотянуться до жены и поцеловать ее, несмотря на шляпу. После поцелуя Трамп в знак победы поднял руку вверх.

Это не единственный курьезный случай возникший во время инаугурации Трампа. В момент исполнения государственного гимна США внезапно пропал звук из-за технических неисправностей. Трамп и остальные гости неудобно стояли в тишине около минуты, а затем артистка спела гимн "а капелла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о большой семье Дональда Трампа, которая присутствовала на его инаугурации. Семья 47-го президента США состоит из пяти детей от трех жен и десяти внуков.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп ответил на вопрос о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и своих заявлениях об окончании войны в Украине в течение суток после инаугурации. По его словам, Путин должен как можно быстрее заключить соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны против Украины, которую глава Кремля планировал закончить через несколько недель.