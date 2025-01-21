logo

BTC/USD

102111.02

ETH/USD

3253.84

LTC/USD

117.13

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп попал в конфуз на инаугурации: его подставила Мелания (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп попал в конфуз на инаугурации: его подставила Мелания (ВИДЕО)

Дональд Трамп попал в курьезный случай на инаугурации из-за шляпы жены.

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мелания Трамп для инаугурации следующего срока своего мужа выбрала элегантную шляпу с огромными полями. Именно из-за этой шляпы Дональд Трамп не смог дотянуться до жены при попытке поцеловать ее на инаугурации.

Трамп попал в конфуз на инаугурации: его подставила Мелания (ВИДЕО)

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: Comments.ua

20 января 2025 года взгляды всего мира были сосредоточены на Соединенных Штатах, где состоялась инаугурация президента Дональда Трампа. Когда Дональд Трамп вошел в Капитолий, он поздравил свою жену, которая уже присутствовала в зале. Дальше последовал конфуз, когда он хотел поцеловать Меланию в щеку. Однако поля шляпы были слишком широкими, чтобы 47-й президент смог добраться до жены.

Видео с неудачной попыткой Трампа сразу разлетелось в социальных сетях, а сама шляпа Мелании стала мемом.

Несмотря на неудачу, после окончания инаугурационной речи Дональд Трамп выступил на улице, где на этот раз смог дотянуться до жены и поцеловать ее, несмотря на шляпу. После поцелуя Трамп в знак победы поднял руку вверх.

Это не единственный курьезный случай возникший во время инаугурации Трампа. В момент исполнения государственного гимна США внезапно пропал звук из-за технических неисправностей. Трамп и остальные гости неудобно стояли в тишине около минуты, а затем артистка спела гимн "а капелла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о большой семье Дональда Трампа, которая присутствовала на его инаугурации. Семья 47-го президента США состоит из пяти детей от трех жен и десяти внуков.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп ответил на вопрос о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и своих заявлениях об окончании войны в Украине в течение суток после инаугурации. По его словам, Путин должен как можно быстрее заключить соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны против Украины, которую глава Кремля планировал закончить через несколько недель.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости