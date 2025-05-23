Трамп попал в международный скандал из-за фото

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Южной Африки Сирила Рамафосу из-за убийств белых фермеров в ЮАР. Как доказательство Трамп показал фотографии, которые на самом деле оказались из другой страны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Сирил Рамафос посетил Белый дом, где встретился с Дональдом Трампом, критиковавшим ЮАР из-за земельных законов, которые могут способствовать плохому отношению к белым фермерам. В подтверждение своих слов Трамп показал африканскому лидеру видео и фотографии с текстами, где подробно описывалось убийства белых фермеров, сопровождая их словами "смерть, смерть, ужасная смерть".

"Это все белые фермеры, которых хоронят", – сказал Трамп, держа в руках фото на которых хоронят людей.

Трамп показывает захоронение в ДРК, утверждая, что это похороны в ЮАР. Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Однако оказалось, что фотография Трампа на самом деле не показывала последствия убийств фермеров в Южной Африке, а была массовым захоронением людей после штурма группы М23 в Демократической Республике Конго, снятой журналистом Reuters Джаффар Аль-Катанти.

"На глазах всего мира президент Трамп использовал мое изображение, использовал то, что я снял в ДРК, чтобы попытаться убедить президента Рамафоса, что в его стране белых людей убивают чернокожие", – сказал Аль Катанти.

Как указывает Reuters в ультраправых кругах, активно распространяются теории заговора о геноциде белых фермеров в Южной Африке. Однако они основываются на ложных утверждениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул на свое вечное президентство в США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в конфуз из-за одного фото сгенерированного искусственным интеллектом.