Трамп попал в международный скандал из-за фото

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Южной Африки Сирила Рамафосу из-за убийств белых фермеров в ЮАР. Как доказательство Трамп показал фотографии, которые на самом деле оказались из другой страны.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Сирил Рамафос посетил Белый дом, где встретился с Дональдом Трампом, критиковавшим ЮАР из-за земельных законов, которые могут способствовать плохому отношению к белым фермерам. В подтверждение своих слов Трамп показал африканскому лидеру видео и фотографии с текстами, где подробно описывалось убийства белых фермеров, сопровождая их словами "смерть, смерть, ужасная смерть".
Трамп показывает захоронение в ДРК, утверждая, что это похороны в ЮАР. Фото: Reuters / Kevin Lamarque
Однако оказалось, что фотография Трампа на самом деле не показывала последствия убийств фермеров в Южной Африке, а была массовым захоронением людей после штурма группы М23 в Демократической Республике Конго, снятой журналистом Reuters Джаффар Аль-Катанти.
Как указывает Reuters в ультраправых кругах, активно распространяются теории заговора о геноциде белых фермеров в Южной Африке. Однако они основываются на ложных утверждениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул на свое вечное президентство в США.
Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в конфуз из-за одного фото сгенерированного искусственным интеллектом.
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