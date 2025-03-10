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Трамп попал в серьезную ловушку через Украину: эксперт указал, где просчитался президент США

Американское оружие продавалось вместе с политической поддержкой, предполагавшей, что оружие не будет прекращаться.

сегодня, 16:00
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной ситуации из-за своего решения прекратить помощь Украине и теперь вынужден корректировать свою позицию. Как пояснил политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV, в контексте соглашения по украинским природным ресурсам Трамп попал в достаточно неудобное положение.

Трамп попал в серьезную ловушку через Украину: эксперт указал, где просчитался президент США

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

"Теперь он оказался в зависимости от Украины. И почему? Потому что он обещал американцам, что сделка принесет 350 миллиардов долларов прибыли, а этого до сих пор нет. Украина не приезжает, потому что, с ее точки зрения, подписывать соглашение, где не предусмотрены поставки оружия, нет смысла.

Он подчеркнул, что Украина была готова обсуждать добычу полезных ископаемых в обмен на военную помощь.

"Нам надо понимать, что в этом процессе мы сталкиваемся с большим потоком дезинформации... Очевидно, администрация Трампа будет вынуждена менять свою позицию. Почему? Потому что их поведение ставит под угрозу доходы американских производителей оружия. Европейцы сейчас спрашивают: а зачем нам вообще американское оружие?"

Загородний добавил, что американское оружие продавалось вместе с политической поддержкой, предполагавшей, что оружие не будет прекращаться и продолжит выполнять свою функцию обеспечения безопасности.

Также, по его словам, Европа должна выделить средства на закупку американского оружия для Украины, чтобы Трамп мог показать своим избирателям, что он привлек дополнительные финансы для американских корпораций. И в результате Украина не будет выглядеть такой плохой страной, а президент Зеленский станет "лучшим другом" Трампа.

Эксперт также считает, что основной силой этих переговоров является украинская армия и ее удары по территории России.

Он не исключает, что российская сторона требует от Трампа, чтобы Украина прекратила атаки в глубь России, но Загородний подчеркивает, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам укрепляют позиции Украины. Он добавляет, что Украина должна сосредотачиваться на ударах вглубь территории РФ, и граждане должны спрашивать, почему за сутки было только "одно" попадание по России, а не "два".

Как уже писали "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа считает, что правительство Украины "готово двигаться вперед" по поводу американского плана по прекращению огня с Россией.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=taT7P87OqDlubgdI&v=7T2kPYelURk&feature=youtu.be
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