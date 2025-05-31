Трамп поразил цинизмом: что рассказал о Байдене

У предыдущего президента США Джо Байдена, как сообщалось ранее, обнаружили онкологию. При этом нынешний американский президент Дональд Трамп рассказал, что ему не жалко Байдена из-за его болезни.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Об этом американский лидер рассказал в пятницу в Овальном кабинете, пишет "Европейская правда".

По словам президента США, Байден проявил себя "не как умный человек, а в известной степени злой человек". При этом Трамп посоветовал присутствующим, кому жаль Байдена, не жалеть его, потому что, как отметил Трамп, Байден недобрый. Также американский президент объяснил, почему Джо не заслуживает жалости.

"Как он поступал со своим политическим оппонентом и всем людям, которым он повредил – он, Байден, сделал плохое для многих людей, поэтому мне действительно не жалко его", – убежден Трамп.

Дональд Трамп, после появления информации о болезни Байдена, как пишет издание, пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления. Однако позже Трамп удивился, что об обнаружении онкологии у Байдена не стало известно раньше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп перед условным рубежом в 100 дней терял поддержку американцев. В CNN сообщили, что согласно обнародованному опросу Pew Research Center, рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 40%, поскольку он близится к 100-дневному сроку своего второго срока в Белом доме.

По данным СМИ, по результатам опроса рейтинг одобрения Трампа упал на 7 процентных пунктов с начала февраля, и это изменение возвращает его к цифрам, которые он видел на этом этапе во время первого срока.



