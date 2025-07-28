Трамп поразил срочным приказом в отношении Си: происходящего Цзиньпина

США приостановили применение жестких ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не затруднять торговые переговоры с Пекином и содействовать проведению встречи между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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Как сообщает Financial Times, в последние месяцы Бюро промышленности и безопасности в Минторге, отвечающее за надзор и контроль экспорта передовых технологий, получило приказ отказаться от строгих действий в отношении Китая.

Хотя ранее Трамп стремился избегать шагов, которые могли бы подорвать запланированную встречу с Си, некоторые чиновники предостерегают, что США ограничены в вариантах из-за возможных репрессивных мер Китая — например, блокирования поставок стратегических редкоземельных металлов и магнитов.

В начале этого года Трамп рассматривал вариант жестких ограничений, в том числе планировали запретить экспорт чипа H20 в Китай. Чип был создан специально для китайского рынка после того, как администрация Байдена ограничила доступ китайцев к более мощным микрочипам. Однако после лоббирования сооснователя и CEO Nvidia Дженсена Хуанга Трамп отказался от этого шага.

Этот чип H20 стал предметом спора: службы безопасности США полагают, что он может быть использован китайскими военными. В контексте этого и других технологических вопросов критики утверждают, что администрация Трампа слишком сдержана в действиях по Китаю.

В то же время, официальные представители США и Китая готовятся к третьему туру торговых переговоров в Стокгольме, следующему после предыдущих раундов в Женеве и Лондоне — ключевой этап, который повлияет на возможные контакты на самом высоком уровне.

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